В Николаеве администрация детсада заявила, что детей будут принимать только после оплаты наличными за питание

В Николаеве администрация детского сада №123 вывесила объявление, что детей у родителей будут принимать только после предварительной оплаты наличными за питание.

Об этом сообщил «Преступности.НЕТ» постоянный читатель.

Речь идет о питании детей в марте этого года, оплату будут взимать только наличными. При этом объявление подписано не только администрацией детского сада, но и «Централизованной бухгалтерией управления образования Николаевского горсовета».

«Прием детей в учреждение будет проводиться после предварительной платы за питание», - отмечено в объявлении.

Также отмечается, что перерасчет за предыдущие месяцы проводить не будут. Под перерасчетом, по словам читателя, подразумевается следующее. Если родители за питание своего ребенка заплатили в месяц около 300 гривен, но ребенок ходил в садик, например, 10, а не положенных 20 дней, то в следующем месяце с них взяли бы меньше денег за питание.

Вопросы у родителей вызвали как раз отмена перерасчета и то, что деньги теперь будут принимать не по безналичному расчету, а наличными.

- Мне директриса говорит, что эти деньги собирают в отдел образования, и эти деньги отдел образования будет платить КОПу, который кормит детей. Учебные заведения должны подавать заявку в КОП – у нас пришло 10 человек и мы должны их накормить. А они теперь хотят, чтобы платили, даже если твой ребенок не пришел в детский сад, - говорит читатель.

При этом в объявлении решение исполнительного комитета Николаевского горсовета от 26 февраля 2018 года №179 ошибочно написано как «решение Николаевского городского совета» (эта формулировка подразумевает решение сессии горсовета, а не исполкома – ПН).

Решение исполкома призвано обеспечить питание в школах и детских садах, пока решится вопрос с тендером на эти услуги. Согласно решению, услуги будет предоставлять КОП (Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях), также к документу прилагается временный порядок, разъясняющий механизм предоставления услуг. В нем прописано, что деньги родители должны перечислять на счет КОПа.

«2.8. Родительская плата начисляется главным распорядителем в размере согласно решению исполнительного комитета Николаевского городского совета от 21.01.2015 №49 и уплачивается родителями непосредственно на расчетный счет КП по организации питания в учебных заведениях», - указано в документе.

В дополнении к документу подтверждается, что КОП обслуживает детский сад №123.

Ранее сообщалось, что изначально тендер на питание николаевских детей выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение и заявил, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».

После этого мэрия Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведения тендера на питание детей. А выигравшая тендер на питание детей фирма «Олимпия Сервис» заявила, что ей препятствуют власти Николаева.

9 февраля тендерный комитет отдал победу киевско-литовской фирме «Понтем.уа», которая предложила на торгах цену всего на 1 гривну больше, чем предлагала одесская фирма «Олимпия Сервис». Но через две недели и фирме «Понтем.уа» отменили победу в тендере. 26 февраля исполком горсовета издал решение, что КОП будет кормить детей в школах и детсадах Николаева до определения победителя тендера.