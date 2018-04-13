«Депутатские» сами по себе закрыты. Никакого заговора нет», - глава бюджетной комиссии Николаевского облсовета Барна

Федор Барна Принятым проектом решения о внесении изменений в бюджет Николаевской области на 2018 год не предусмотрено выделение так называемых «депутатских денег», предназначающихся для выполнения поручений избирателей и за которые перед сессией ратовали отдельные депутаты.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» заверил глава постоянной комиссии Николаевского облсовета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Федор Барна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 12 апреля состоялась внеочередная сессия облсовета, в ходе которой депутаты перераспределили около 500 миллионов гривен, львиная доля которых – субвенция из Госбюджета, а также порядок предоставления субвенции из облбюджета местным на мероприятия социально-экономического развития и порядок отбора микропроектов.

Стоит отметить, что в ходе заседания депутатских комиссий при рассмотрении этих трех проектов решения возникали споры и перепалки. Некоторые депутаты настаивали на том, чтобы вместо реализации микропроектов деньги направили на увеличение суммы «депутатских». При этом звучали заявления, что в противном случае они и за проект по внесению изменений в бюджет не проголосуют. Облгосадминистрация выступала против требований депутатов, настаивая на том, что все громады области должны находиться в разных условиях. А накануне сессии заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир и вовсе опубликовал ответ от Минфина о том, что Бюджетным кодексом Украины не предусмотрены «депутатские деньги».

И уже на сессии после того, как депутаты не приняли программу «Электронная Николаевщина» и объявленного из-за этого перерыва, они проголосовали за все три спорных проекта решения практически без обсуждений.

По словам Барны, депутаты просто «подышали свежим воздухом» на перерыве, и здравый смысл восторжествовал.

- Они осознали важность проекта, этого бюджета, изменений в бюджет, важность принятия всех программ, - сказал он. – «Депутатские» сами по себе закрыты, даже, если бы сегодня депутаты проголосовали – это было бы противозаконно, им бы ни копейки никто не дал.

При этом он заверил, что ничего лишнего в проекте решения по изменениям в бюджет не появится.