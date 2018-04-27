«Укроборонпром» заявил, что имущество «Николаевского судостроительного завода» продают с аукционов незаконно

Торги с целью реализации имущества ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара), входящего в состав концерна «Укроборонпром», не соответствуют требованиям законодательства.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

Напомним, ранее сообщалось, что из-за долгов по зарплатам одно из зданий «Николаевского судостроительного завода» продают на аукционе. Помимо этого, сообщалось, что у «Николаевского судостроительного завода» арестовали базу отдыха и ее продадут с молотка. Задолженность предприятия по заработным платам составляет 65 миллионов гривен.

Данные торги объявлены Государственной исполнительной службой. В концерне сообщают, что имущество завода не может быть отчуждено «без проведения специальных юридических процедур».

«В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №83 от 4 марта 2015 года, ГП «Николаевский судостроительный завод» включен в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. В это же время, в соответствии с положениями Законов Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» и «Об управлении объектами государственной собственности», имущество предприятия, не подлежащего приватизации, не может быть отчуждено или изъято без проведения специальных юридических процедур», - сообщили в концерне.

«Николаевский судостроительный завод» обратился в военную прокуратуру Николаевского гарнизона с просьбой «защитить интересы государства».