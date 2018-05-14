На ремонт Николаевского шахматного клуба нашли деньги и готовят тендер на выбор подрядчика для работ

На реставрацию помещений Николаевского областного шахматного клуба выделили деньги и вскоре будет объявлен тендер для выбора подрядчика, который проведет ремонт.

Об этом в понедельник, 14 мая, заявил руководитель аппарата Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– В силу некоторых обстоятельств и так далее все это нужно привести в разумное соответствие. Естественно деньги выделены. Через неделю уже начнется проведение тендерной процедуры через «ProZorro» и начнутся работы по восстановлению, – заявил Гранатуров .

При этом он отметил, что ремонт не решит вопрос развития шахматного спорта в Николаеве и вопрос должна решать вместе городская и областная власть.

– Опыт показывает, что пока мы друг с другом выясняем на одной площади: «А ты кто такой?», «Мое не мое» – страдает всё. Поэтому надо прийти к тому, чтобы не перепихивать и сваливать друг на друга какие-то проблемы, а решать их сообща и разумно, но самое главное планово, – сказал Гранатуров.

– Я думаю, в этом году вопрос шахматного клуба будет закрыт, – подытожил он.

Напомним, что ранее на реставрацию Николаевского шахматного клуба из бюджета области выделили 6 миллионов гривен, а всего нужно 14 миллионов.

Ранее также сообщалось о том, как возле здания областного шахматного клуба в ротонде обвалился потолок.

В конце прошло года облсовет намерен был обратиться к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в 2017-м.