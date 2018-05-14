«Стоимость проекта 17 миллионов»: «Николаевводоканал» не может начать замену коллекторов на улице Лескова на выделенные исполкомом 2 миллиона

Директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил, что предприятие не может начать замену коллектора на улице Лесковой на выделенные исполнительным комитетом Николаевского горсовета 2 миллиона гривен, поскольку смета проекта составляет 17 миллионов.

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевводоканала».

«Два миллиона на Лескова – это как сделать стул, когда денег на одну ножку. Стул будет без спинки, сиденья и трех ножек», – пояснил Дуденко на рабочем совещании в Николаевской ОГА.

Кроме того, отмечается, что в совещании приняли участие Николаевский городской голова Сенкевич Александр Федорович, заместитель председателя облгосадминистрации по вопросам развития инфраструктуры, строительства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и защиты Гайдаржи Валентин Васильевич, руководитель аппарата облгосадминистрации Гранатуров.

Также во время совещания начальник Главного управления ДСНС Украины Грицаенко Максим Георгиевич доложил, что авария на коллекторе по улице Лескова зарегистрирована в ГСЧС как чрезвычайная ситуация, предварительно, местного уровня.

По результатам совещания было принято решение вынести на сессию Николаевского городского совета вопрос об увеличении резервного фонда.

«А потом, если то будет воля депутатов городского совета, исполком выделит еще 15000000 на реконструкцию коллектора по ул. Лескова и ул. Богородичная», – говорится в сообщении пресс-службы.

По словам генерального директора, специалисты ГКП «Николаевводоканал» уже подготовили весь пакет необходимых документов.

Как известно, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лескова окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.

А в четверг, 3 мая, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета проголосовали за выделение 2 миллионов гривен на меры по ликвидации аварии канализационной системы по улице Лескова.