Исполком поддержал выделение 2 миллионов гривен из николаевского бюджета на ликвидацию аварии по улице Лескова

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета проголосовали за выделение 2 миллионов гривен на меры по ликвидации аварии канализационной системы по улице Лескова.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома в четверг, 3 мая.

Напомним, что в вечер понедельника, 30 апреля, в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лескова окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.

Так, начальник управления по вопросам ЧС и ЦЗН Николаевского городского совета Александр Герасименя вынес на рассмотрение комитета проект решения о выделении денег на первоочередные мероприятия по устранению аварии.

- С целью принятия первоочередных мероприятий, предлагается выделить из резервного фонда бюджета города Николаева сумму в количестве 2 миллиона гривен. Общее количество средств, по предварительным подсчетам, необходимых на ликвидацию этой чрезвычайной ситуации, составляет около 20 миллионов, - сказал он.

В свою очередь члены исполкома единогласно поддержали этот проект.

Ранее сообщалось, что городской голова Александр Сенкевич и вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец повздорили из-за аварии коллектора, которая произошла на улице Лескова. А генеральный директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил, что провал канализационного коллектора на улице Лескова невозможно полностью починить и необходимо финансировать полную замену канализации.