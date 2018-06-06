На ремонт автодороги «Очаков-Николаев», где ранее перевернулся автобус, на данный момент нет денег

Фото из Facebook На ремонт трассы Т-1503, где ранее произошла авария, на данный момент нет денежных средств.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал и.о. начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко.

Как известно, житель Николаева Сергей Звырик возмущен тем, что яму на автодороге «Николаев - Очаков» до сих пор не залатали, хотя именно на этом месте ранее произошло ДТП.

По словам Максименко, авария произошла не из-за ямы, а вследствие несоблюдения дистанции между автомобилями.

– Автомобиль, который ехал впереди увидел яму, притормозил, а водитель транспортное средство, которое ехало сзади не соблюдал дистанцию и не успел среагировать, – рассказал он.

Кроме того, и.о. начальника САД отметил, что «очаковская» трасса Т-1513 находится в плохом состоянии, однако для реализации текущего ремонта на этой дороги на данный момент нет средств.

– Я понимаю, что это курортная дорога, я максимально стараюсь закрывать ремонты на дорогах. Но у нас катастрофа на трассе Н-14, по Врадиевскому району на трассе Т-15-06. На это все банально не хватает денег. В рамках того бюджета, который выделили на ямочный ремонт, я и двигаюсь. На сегодняшний день, к сожалению, мы ждем финансирования, но еще не знаем, когда оно будет, – рассказал Максименко.

– На следующей неделе я планирую по очаковской дороге Т-1513 хотя бы пройтись струйным методом – ямы позакрывать эмульсией и щебнем. По этой трассе действительно есть проблемы, но она не в самом худшем состоянии из всех дорог Николаевской области. Есть дороги намного хуже, – подытожил он.

Напомним, что в Николаевском районе Николаевской области, на трассе Т-1513 3 мая столкнулись грузовик «DAF», пассажирский автобус «Эталон», следовавший по рейсу «Николаев – Очаков», и микроавтобус с военными. В результате ДТП пострадали 19 человек.