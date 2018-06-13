Николаевская ОГА сменила заказчика работ по ремонту шахматного клуба: вместо КП тендер объявило управление капстроительства

Николаевская областная государственная администрация сменила заказчика работ по реконструкции здания шахматного клуба: вместо коммунального предприятия «Дирекция капитального строительства и реконструкции» тендер объявило управление капитального строительства.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная в системе публичных закупок Prozorro.

Так, изначально в Prozorro была опубликована информация об открытых торгах на ремонтные работы коммунальным предприятием «Дирекция капитального строительства и реконструкции» Николаевского областного совета. 12 июня тендер был отменен. В обосновании такого решения было указано: «сокращение расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг».

Через день после этого, 13 июня, был объявлен новый тендер на покупку работ по реставрации здания Николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» имени Николая Шелеста по улице Фалеевской, 1. Исходя из информации на сайте, теперь в роли заказчика ремонтных работ в шахматном клубе выступает управление капитального строительства Николаевской областной государственной администрации.

При этом, если ранее предыдущий заказчик оценивал работы в 13 миллионов 139 тысяч гривен, то УКС объявил тендер на сумму 12 миллионов 742 гривны.

Вместе с тем, в новом тендере информация о предмете закупки не изменилась – заказчик объявил торги на реставрацию и капитальный ремонт здания шахматного клуба. Изменился срок выполнения работ – если раньше он был до 15 декабря, то теперь срок продлили до 31-го.

Стоит отметить, что пока заявок на участие в торгах не поступало.

Напомним, ранее сообщалось о том, как возле здания областного шахматного клуба в ротонде обвалился потолок.

В конце прошло года облсовет намерен был обратиться к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в 2017-м. При этом из бюджета области, на реставрацию шахматного клуба выделили 6 миллионов гривен – всего было нужно 14.

В свою очередь, депутаты бюджетной комиссии Николаевского горсовета направили вопрос о выделении средств на капитальный ремонт шахматного клуба на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования,культуры, туризма, молодежи и спорта.