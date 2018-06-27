Экс-начальника Вознесенской колонии оштрафовали за то, что он не внес в декларацию свой «золотой парашют»

Суд оштрафовал на 1700 гривен бывшего руководителя государственного учреждения «Вознесенская исправительная колония №72».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

На него составили административный протокол за то, что бывший начальник колонии в нарушение закона не сообщил в Национальное агентство по противодействию коррупции, о существенных изменениях в имущественном состоянии. Он в декабре 2017 года получил денежное обеспечение при увольнении в сумме более 200 тысяч гривен.

Напомним, что ранее в Николаевском СИЗО СБУ провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки с криминальных авторитетов. Позже суд отправил подозреваемого Цыбулю под ночной домашний арест.

Справка:

Золотой парашют – соглашение между компанией и сотрудником (обычно высшим должностным лицом), в котором указывается, что сотрудник получит определенные существенные выгоды, если он уволится. В данном случае этот термин используется упрощенно и применен для характеристики солидной суммы, которое получил начальник колонии.