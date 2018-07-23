Управление капстроительства Николаевской ОГА подписал 12-миллионный договор на реконструкцию шахматного клуба

Управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации 23 июля заключило соглашение с ООО «Югстрой Николаев ЛТД» на реставрацию здания Николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» имени Николая Шелеста по улице Фалеевская, 1а. Стоимость сделки составляет 12 миллионов 375 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют информация, опубликованная на сайте публичных закупок Prozzoro.

Так, заявку на участие в торгах подали пять фирм: ООО «Житлорембуд-Ника» с предложением в 11 миллионов 643 тысячи 966 гривны 43 копейки; ООО «Южспецмонтаж» предложила за свои работы 12 миллионов 376 миллионов 80 тысяч 32 копейки, однако позже уменьшила сумму на 150 тысяч гривен. ООО «Югстрой Николаев ЛТД» предложила 12 миллионов 735 тысяч 781 гривну 37 копеек, позже уменьшив сумму на 360 тысяч 781 гривну. ООО «Строительная компания «БАЗИС» готова была провести реконструкцию здания за 12 миллионов 459 тысяч 603 гривны, а ООО «Антарес-БУД» за 12 миллионов 739 тысяч 219 гривен 17 копеек.

После этого комиссия уменьшило количество претендентов до трех, в результате предложения ООО «Житлорембуд-Ника» и ООО «Южспецмонтаж» отклонили по причине несоответствия тендерного предложения условиям тендерной документации, а ООО «Югстрой Николаев ЛТД» признали победителем.

В частности фирме-победителю сумму разбили на два года: в 2018 году предприятие получит 5 миллионов 865 тысяч 840 гривен, а в 2019 году - 6 миллионов 509 тысяч 160 гривен. Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг - 31 декабря 2019 года.

При этом подрядчик гарантирует качество сделанных работ: на основные конструктивные элементы на протяжении 10 лет, на отделочные работы - 3 года, другие работы согласно гарантийного срока производителя после принятие объекта в эксплуатацию.

Отметим, что «Югстрой Николаев ЛТД» в течение 2006-2012 годов была записана на Екатерину Бердник, жену Андрея Бердника, экс-депутата Николаевского городского совета от «Блока Юлии Тимошенко». Затем некоторое время основательницей значилась Марина Прокофьева, известная как партнер Андрея Бердника по ООО «Спецбудинвест ЛТД».

Теперь фирма «Югстрой Николаев ЛТД» переоформлена на Ирину Горбуль, которая с 2009 года работала бухгалтером фирмы.

Напомним, что изначально в Prozorro была опубликована информация об открытых торгах на ремонтные работы коммунальным предприятием «Дирекция капитального строительства и реконструкции» Николаевского областного совета. 12 июня тендер был отменен. В обосновании такого решения было указано: «сокращение расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг».

Через день после этого, 13 июня, был объявлен новый тендер на покупку работ по реставрации здания Николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» имени Николая Шелеста по улице Фалеевской, 1. Исходя из информации на сайте, теперь в роли заказчика ремонтных работ в шахматном клубе выступает управление капитального строительства Николаевской областной государственной администрации.

При этом, если ранее предыдущий заказчик оценивал работы в 13 миллионов 139 тысяч гривен, то УКС объявил тендер на сумму 12 миллионов 742 гривны.

Напомним, ранее сообщалось о том, как возле здания областного шахматного клуба в ротонде обвалился потолок.

В конце прошло года облсовет намерен был обратиться к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в 2017-м. При этом из бюджета области, на реставрацию шахматного клуба выделили 6 миллионов гривен – всего было нужно 14.

В свою очередь, депутаты бюджетной комиссии Николаевского горсовета направили вопрос о выделении средств на капитальный ремонт шахматного клуба на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования,культуры, туризма, молодежи и спорта.