С начала года в Украину завезли более полумиллиона авто на еврономерах, уклонившись от платы за их перерегистрацию

С начала 2018 года в Украину ввезли более полумиллиона авто на еврономерах с уклонением от уплаты таможенных и налоговых сборов за их перерегистрацию.

Об этом сообщила руководительница комитета Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики Нина Южанина, передаёт Громадське.

- Вы задали вопрос, какое же количество таких автомобилей. Видите, информация разная, но за те несколько месяцев, за неполный 2018, завезено более полумиллиона автомобилей, - сообщила она.

Напомним, что ранее Верховный Суд отменил штраф за длительное использование автомобиля на еврономерах, ввезенного в режиме «транзит», а профильный комитет Рады отклонил законопроекты по растаможке автомобилей на еврономерах.

Также ранее сообщалось, что в Украине каждый десятый автомобиль ездит на еврономерах. А в Николаеве в среду, 17 октября, патрульные полицейские совместно с сотрудниками Николаевской таможни и работниками «Укртрансбезопасности» устроили проверку автомобилей с иностранной регистрацией, которые незаконно находятся в Украине.