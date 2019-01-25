Еще много-много раз... Или о том, как спускается бюджет Николаева на проекты вместо работ

Сколько еще раз работники Николаевской мэрии будут тратить деньги на бумагу??? Как долго будут заказываться проекты (читай картинки) вместо того, чтобы работать с тем, что есть? Не подходит проект, так зачем вы за него платили, когда принимали работу? Теперь по существу. Бюджет на 2019 год был принят с пустыми клеточками. В формулировке пояснительной записки было сказано, что объекты, на которые будут направлены деньги будет определять исполком. И вот сегодня, на сайте Николаевского горсовета появился перечень объектов, которые городская власть будет реализовывать за наши деньги. Ознакомиться с ним можно вот по этой ссылке: https://mkrada.gov.ua/news/9737.html…

Так как я не первый год слежу за тем, на что горвласть направляет финансирование, просмотрела планы и на этот год. И что я там увидела? Да ровно то же, что уже три года кочует из одного принятия бюджета в другой. Без всякого зазрения совести, в строки планов трат подчиненные Сенкевича вносят одни и те же объекты. Те, кто вникает в процессы, возможно скажут, что так и должно быть, ведь городская власть по разным причинам не может выполнить запланированное и поэтому проекты переходят из года в год. Да, такое тоже есть. Но как объяснить то, что город из года в год выделяет деньги на разработку проектной документации на реконструкцию одних и тех же скверов? Например, строка "Капітальний ремонт скверу "Каскадний" (виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза). На протяжении трех лет в бюджет города Николаева вносили деньги на реализацию уже разработанного проекта. ПКД на сквер "Каскадный" была оплачена в конце 2015 года. За нее тогда отдали 160 тысяч гривен.

Или, допустим, еще одна строка "Капітальний ремонт бульварної частини пр.Центральний від вул.Садової до пр.Богоявленський (виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза". Серьезно? А что тогда было вот это? https://news.pn/ru/money/173188 Да, город тогда заказывал проект благоустройства тротуара, а не центральной – бульварной – части. Но зачем? Насколько целесообразно было вообще заказывать проект реконструкции тротуара, за часть которого по правилам благоустройства города несут ответственность многочисленные магазины, которые занимают почти все первые этажи проспекта Центрального??? А плитка, которую выложили возле "Дома художника" была заказана по тому проекту, который был проплачен в 2015 году или ее укладывали по принципу "я художник, я так вижу"?

Или вот: "Капітальний ремонт скверу ім.Аркаса (виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза)". Летом 2016-го года ДЖКХ заплатил 36 тысяч гривен за ПКД для ремонта сетей освещения. Интересно, а новые проектанты возьмут за основу то, что уже было проплачено или часть проектирования освещения сквера составит еще одну строку расходов?

Скажите, а зачем вообще вносить в бюджет те объекты, по которым нет проектов? Не логичнее ли было бы сгенерировать траты на новые папки бумаг и реализовать то, что было спроектировано ранее? Или эти проекты не прошли экспертизу? Если не прошли, то за что тогда чиновники платят проектантам? Да, требования к проектам изменилось, но может стоит вместо того, чтобы заказывать по каждому объекту новое ПКД, стоит сформировать пакет проектов и через тендер найти одну фирму, которая внесет в них положенные корректировки? Ведь все правки в проекты, по сути, почти аналогичные. Но, видимо, решить вопрос с проектами раз и навсегда – это не так финансово выгодно для участников процесса, ведь можно бесконечно актуализировать документацию у своих проектировщиков.

И о политике... Жду, когда наступит момент и городской голова Николаева Александр Сенкевич начнет говорить о том, что это из-за депутатов городская власть не успевает тратить бюджетные деньги. Или что он придумает на этот раз, учитывая то, что теперь исполком утверждает объекты? Хотя о чем это я? Манипуляции - вещь коварная, особенно беря в расчет, что мало у кого есть время и желание вникать в хитросплетения бюджетных процессов. Прав тот, кто первый скажет: "Это все они, а не я".

То, как исполком стартовал с голосованием за объекты - впечатляет. Как там говорят? "Запасайтесь попкорном") Это, пожалуй, единственное, что остается в этой ситуации... Пошла смотреть на то, а что же еще спряталось в пообъектном распределении бюджета. О скверах, это так, то, что первым в глаза бросилось. Там же еще интрига в разделении на депутатские округа...