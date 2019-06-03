На телеканале «Прямой» заявили, что купили квартиру семье погибшего на шахте «Лесная» горняка

На украинском телеканале «Прямой» заявили о покупке квартиры семье погибшего на шахте «Лесная» во Львовской области горняка Михаила Павлика.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

Ранее сообщалось, что во время визита Президента Украины во Львовскую область на шахту «Лесная», где произошел обвал породы и погибли люди, Владимир Зеленский и журналистка телеканала «Прямой» устроили перепалку из-за вопроса о покупке квартиры семье шахтера.

Так, трёхкомнатную квартиру площадью 72 квадратных метра в городе Червоноград приобрели для вдовы и троих детей погибшего.

Напомним, 29 мая, на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка. В тот же день на место аварии приехал Президент Украины Владимир Зеленский.