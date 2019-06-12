Бюджетная комиссия горсовета просит мэра Николаева обратиться в облсовет, чтобы забрать ₴24 миллиона, выделенные на аэропорт

В среду, 12 июня, на комиссию по вопросам бюджета обратился депутат Николаевского городского совета Федор Панченко с просьбой поддержать обращение к Николаевскому облсовету с целью забрать 24 миллиона гривен, которые город выделял в качестве субвенции на ремонт николевского международного аэропорта.

Об этом сообщает корреспондент Преступности.Нет.

Так депутат отметил, что в 2017 году депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение субвенции в размере 24 миллионов гривен для областного совета на ремонт аэропорта. В договоре про передачу субвенции указывается, что деньги должны быть потрачены исключительно на те цели, на которые выделили Федор Панченко (слева) субвенцию, а именно на улучшение аэросвязи региона, развитию воздушных перевозок людей и багажа, а также действия предусмотренные в программе развития Николаевского международного аэропорта.

— В случае неиспользования объемов субвенции с городского бюджета города Николаеву областному бюджету Николаевской области для предоставления поддержки в восстановлении аэропортной деятельности коммунального предприятия, сторона 2 - Николаевский областной совет, обязуется вернуть деньги этой субвенции в горбюджет города Николаева, - зачитал депутат Панченко текст документа.

В частности Панченко отметил, что область не использовала эти деньги, так как в судах идут споры. В связи с этим он предложил обратиться к областному совету с просьбой вернуть эти деньги.

В свою очередь, глава комиссии Александр Бернацкий заявил, что необходимо обратиться к мэру Александру Сенкевичу, так как этот договор подписывал он, а городской совет его не заверял.

— Как человек, подписавший договор, мэр города Николаева имеет право обратиться к той стороне, с кем он заключил договор и потребовать выполнения пунктов договора, - заявил Бернацкий.

Также он добавил, что комиссия не против, чтобы мэр города обратился в облсовет и потребовал информацию касательно использования данной субвенции.

В частности, члены комиссии поддержали предложение главы комиссии и дали неделю на исполнение их просьбы.

Напомним, что в сентябре 2017 года депутаты Николаевского городского совета внесли изменения в бюджет, выделив 24 миллиона на аэропорт.

В частности, что касается еще одной субвенции аэропорту в размере 20 миллионов гривен, которую депутаты горсовета согласовали когда принимали бюджет Николаева на 2019 год, то она еще не была выделена. В свою очередь, мэр Александр Сенкевич объяснил это распределением бюджета, в котором пока нет на это денег и добавил, что субвенция будет выделена к концу года.

Как известно, на выходных во время дождя протекла крыша в здании аэропорта и отметил, что субвенцию, которую выделял горсовет областному совету так и не была использована.

В ходе сессии горсовета депутат Панченко предложил забрать ₴24 миллиона, выделенные на Николаевский аэропорт. Мэр Александр Сенкевич предложил ему обратиться на бюджетную комиссию.