В новую Государственную таможенную службу не возьмут экс-главу ГФС, начинавшего карьеру в Николаеве

Александр Власов В структуре новой Государственной таможенной службы не будет бывшего и.о. главы ГФС Александра Власова.

Это подтвердил глава новой таможенной службы Максим Нефедов, сообщает журналист Евгений Плинский на своей странице в Facebook.

Он задал вопрос Нефедову в Facebook насчет Власова и получил ответ, что того не будет в ГТС

«Теперь осталось выяснить один вопрос, зачем и.о. главы ГФС Денис Гутенко перевел Власова с Одесской таможни в центральный аппарат ГФС?» - написал Плинский.

Напомним, что ранее ГФС разделили на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу. Но новые ведомства пока что не заработали полноценно и налогами и таможенными сборами пока еще заведует ГФС.

Ранее и.о. главы ГФС Александр Власов написал заявление с просьбой освободить его от обязанностей главы Государственной фискальной службы. Он сделал это, потому что Зеленский на совещании в Одессе попросил Власова уйти в отставку из-за невыполненного обещания.

Власов в 1993-1995 годах служил во внутренней безопасности в Николаевской таможне, а затем — в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития. С января 2015 года занимал должность командира спецподразделения налоговой милиции ГФС «Фантом». 5 мая 2017 года возглавил Одесскую таможню (выиграл конкурс).