Постановщикам Марша достоинства Бадоеву и Коляденко не будут платить гонорары из Госбюджета

Алан Бадоев во время репетиции Марша Режиссеру Алану Бадоеву и хореографу Елене Коляденко, которые срежиссировали Шествие достоинства в Киеве на День Независимости Украины, не будут платить гонорары из Госбюджета.

Об этом сообщает издание «theБабель» со ссылкой на Офис Президента.

«Информируем, что оплата услуг по подготовке и организации проведения празднования Дня Независимости клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко из средств государственного бюджета не осуществлялась», – говорится в ответе ОП за запрос издания.

Каким именно образом будут оплачены услуги режиссеров, не сообщается.

В своем Instagram-аккаунте Алан Бадоев публиковал фото из репетиции Марша достоинства

В Офисе Президента добавили, что согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, финансированием затрат на проведение мероприятий занимается Кабинет Министров.

Как известно, в субботу, 24 августа, в Киеве состоялось Шествие достоинства вместо традиционного военного парада. Инициатором нововведений стал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил не проводить военный парад, а вместо этого 300 миллионов гривен, запланированные на его проведение, перенаправили на премии военным.