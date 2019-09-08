Муж не имеет отношения к моим заработкам: Жена будущего главы Николаевской ОГА прокомментировала пикет против его назначения

Супруга будущего председателя Николаевской областной государственной администрации Ольга Шульженко прокомментировала претензии митингующих против назначения ее мужа Александра Стадника на должность главы ОГА, заявив, что он не имеет отношения к материальному положению ее и ее родителей.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 8 сентября, в центре Николаева, у дома творчества на Адмиральской прошел мини-пикет против назначения Александра Стадника на должность главы Николаевской областной государственной администрации.

По ее словам, ее супруг Александр Стадник не имеет отношения к заработку ее родителей, которые работают предпринимателями.

«Люди! Опомнитесь, зачем лить грязь и распространять информацию, которая не является правдой. Вы видите красивую картинку и используете общепринятые шаблоны чтобы кого-то чем-то попрекнуть. Но жизнь очень многообразна , и ко всеобщему удивлению и разочарованию, мой супруг, Александр Стадник, не имеет никакого отношения к моему материальному положению и материальному положению моих родителей, которые всю жизнь очень много и тяжело работают, являются предпринимателями и обеспечивают работой и зарплатой достаточное количество человек, не имея выходных и полноценных отпусков!» – написала Ольга Шульженко.

Обращаясь к пикетчикам, Ольга Шульженко отметила, что ее жизнь не поменялась после выхода замуж, очевидно, имея в виду материальное благосостояние, а своего супруга она хорошо знает, поддерживает. После чего добавила, что Николаевской области повезет, если ОГА будет возглавлять Александр Стадник.

«Я осознаю, что, скорее всего, не буду услышанной, поскольку мерседес с бантом ослепил каждого, кто его увидел и это понятно, люди агрессивно относятся ко всему, чего не понимают и не могут объяснить, но в нашей семье нет бездельников. Все, кто знает нас, может это подтвердить. Наша жизнь не поменялась с тех пор, как я вышла замуж! Так что мама, папа и я работали, работаем и будем работать дальше. А своего супруга я искренне поддерживаю и мне за него никогда не будет стыдно! Он из людей, которых сейчас очень мало осталось. Настоящих и честных, не падких на материальные блага. Николаеву очень сильно повезёт, в случае его назначения!» – отметила Ольга Шульженко.

Напомним, в Офисе Президента Владимира Зеленского окончательно определились с кандидатурой нового главы Николаевской областной государственной администрации. Речь идет о киевском налоговике Александре Стаднике. В то же время будущий глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник задекларировал несколько квартир, иномарок и почти миллион гривен наличными средствами.