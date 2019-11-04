Губернатор Стадник пообещал до Нового года обеспечить проезжаемость по трассе «Николаев-Кропивницкий» и по дорогам через Еланец и Арбузинку

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что до Нового года обеспечит проезжаемость по трассе Н-14 «Николаев-Кропивницкий», а также по дороге Т-1510, которая проходит через Арбузинку, Еланец, Братское и Новую Одессу.

Об этом он сказал в понедельник, 4 ноября, в ходе комиссии по вопросам развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Николаевского областного совета, сообщает «Преступности.НЕТ».

Стадник заявил, что не будет ждать помощи из Государственного бюджета. Обеспечение проезжаемости, по его словам, обойдется в 1,5 миллиона гривен.

— Сегодня уже отправлены люди по моему личному поручению, на херсонское направление, на Т-1510 (дорога, проходящая через Арбузинку, Братский, Еланецкий, Новоодесский районы), Н-14. Никого мы не будем ждать, никого не будем просить. Есть договоренности с карьерами, что-то будет выделено бесплатно, на что-то мы пойдем дотендерной процедурой, до полутора миллионов гривен, но проезжаемость до Нового года мы сделаем по всем направлениям. Это Т-1510, херсонское направление, чтобы прекратить трагедии, которые случаются на этом участке, - сказал Александр Стадник.

Ранее народный депутат Украины Игорь Негулевский заявил, что на ремонт дорог государственного значения в Николаевской области в проекте Государственного бюджета на 2020 год предусмотрено более пяти миллиардов гривен.

Напомним, 10 сентября, в Николаевском областном совете прошло внеочередное заседание. Основные вопросы касались критического состояния дорог, при этом во время обсуждений вопросов, касающихся дорог большая часть депутатов ушла из зала заседания и сессия была признана не полномочной.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаевскую область 17 июля предложил направить кредитные средства на ремонт трасс Н-11 «Николав-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и Н-24 «Николаев – Благовещенское». В САД Николаевщины сообщили, что на ремонт этих дорог нужно более 3 миллиардов. Кроме того, николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы - «Альтком» и «Росдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим, Владимир Зеленский предложил с ними попрощаться.