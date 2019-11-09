Мэр Николаева заявил, что никто не рассчитывал, что повышение тарифа на проезд в электротранспорте улучшит ситуацию на предприятии

Городской голова Николаев Александр Сенкевич заявил, что при повышении тарифа на проезд в «Николаевэлектротрансе» никто и не рассчитывал, что это улучшит финансовую ситуацию предприятия.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— На него (новый тариф − ПН) никто не рассчитывал. В основном, электротранспортом пользуются социально незащищенные слои населения, то есть люди, у которых есть льготы на проезд: это наши пенсионеры, дети, школьники. Думаю, при повышении тарифа люди, которые, возможно, раньше и пользовались этим видом транспорта, пересели на маршрутки, - рассказал Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что электротранспорт необходимо финансировать, дотировать и развивать, ведь инфраструктура предприятия приходит в упадок.

Что касается недавно озвученной просьбы директора предприятия Владимира Евтушенко о выделении КП до конца 2019 года еще 20 миллионов, мэр отметил, что услышал об этой цифре из средств массовой информации.

— Думаю, до конца недели мы встретимся с директором предприятия, и он с бухгалтерами пояснит происхождение этой цифры и, возможно, ее оптимизацию. Понятно, что в тариф заложены электроэнергия, зарплата, ремонты. Мы посмотрим, что и насколько сегодня является актуальным и необходимым, насколько это срочно, - подытожил мэр.

Как известно, 11 октября члены Николаевского исполнительного комитета поддержали вопрос о повышении тарифа на проезд в электротранспорте до пяти гривен. Тогда же Владимир Евтушенко заявил, что нынешний тариф нерентабелен, но повышение до 5 гривен позволит улучшить ситуацию на предприятии.

Спустя несколько дней после принятого решения, директор КП «Николаевэлектротранс», депутат городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Владимир Евтушенко заявил, что рентабельный тариф на проезд в электротрансе должен быть примерно 15-17 гривен.

При этом, директор «Николаевэлектротранса» Владимир Евтушенко попросил выделить ₴20 миллионов до конца года - депутаты засомневались и хотят, чтобы финандепартамент все перепроверил.