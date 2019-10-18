«Чтобы можно было работать», – директор «Николаевэлектротранса» считает, что тариф на проезд должен быть 15-17 гривен

Как известно, 11 октября члены Николаевского исполнительного комитета поддержали вопрос о повышении тарифа на проезд в электротранспорте до пяти гривен. Тогда же Владимир Етушенко заявил, что нынешний тариф нерентабелен, но повышение до 5 гривен позволить улучшить ситуацию на предприятии.

— В Европе как? Приезжаешь, евро опустил и, условно говоря, ты можешь два часа, пользоваться трамваем или троллейбусом. И ты выехал допустим из Корабельного района опустил в кассу евро или 30 гривен, и два часа по городу ты можешь пользоваться электрическим транспортом. У нас сегодня тариф – 5 гривен и это уже нерентабельно, еще два года назад это было более-менее к плюсу. Сейчас обоснованный тариф составляет примерно 15-17 гривен для того, чтобы было можно работать.

Как известно, на исполком Николаевского городского совета уже трижды выносился вопрос повышения стоимости проезда в элеткротранспорте до 5 гривен. Однако он каждый раз или переносился, или его попросту не согласовывали. На это есть несколько причин: члены исполкома уверенны, что сразу после утверждения этого решения, маршрутчики тут же попросят повысить тариф на проезд и им. Второй момент, который не устраивает членов исполкома, это то, что доход предприятия от повышения стоимости проезда не сильно увеличится, в отличии от компенсации КП из городского бюджета. Также, всех не устраивает, что электротранспорт дублирует маршрут маршрутных такси из-за чего горожане попросту откажутся от этого вида транспорта и пересядут на коммунальные автобусы или маршрутки, от чего выручка станет еще меньше.

Позже Евтушенко сообщил, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повысится стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».

Напомним, что в апреле 2019 года директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко заявил, что по предварительным подсчетам предприятия, рентабельный тариф на проезд в электротранспорте - это 5 гривен.