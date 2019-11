Коломойский и Боголюбов выплатили «ПриватБанку» 10 миллионов фунтов судебных издержек

Экс-владельцы «ПриватБанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также их компании выплатили банку более 10 миллионов фунтов стерлингов судебных издержек по решению Апелляционного суда Лондона.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу «ПриватБанка».

Как известно, апелляционный суд Лондона обязал экс-собственников «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других ответчиков выплатить банку 10,9 миллионов фунтов стерлингов.

«По решению Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, который подтвердил наличие юрисдикции английского суда рассматривать иск «ПриватБанка» по мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против господина Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк подтверждает, что ответчики пока оплатили более 10 млн фунтов стерлингов расходов по слушание суда первой инстанции, в Высоком суде Лондона в 2018 году и слушания апелляционной инстанции в Лондоне ранее в этом году», - говорится в сообщении.

Напомним, 22 ноября 2018 года нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Лондонский суд отказался от дела «ПриватБанка» против Коломойского, а счета олигарха могут разморозить. Позже эту информацию подтвердили в «ПриватБанке».

Также у Коломойского заявили, что Лондонский суд снял арест с его активов и обязал «ПриватБанка» заплатить 7,5 миллионов долларов судебных издержек

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита «ПриватБанка» подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 миллиардов долларов.

«ПриватБанк» в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиардов долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Отметим, что у Луценко так и не открыли дело по миллиардным хищениям в Приватбанке, обнаруженным в результате иностранного аудита. Также напомним, что после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка» компромат на олигарха.

Еще добавим, что в апреле Коломойский заявил, что ему не нужен «Приватбанк», но требует вернуть 2 миллиарда долларов.