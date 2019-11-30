Аварийный мост в Ивано-Франковской области, который в августе посетил Зеленский, отремонтируют до конца года

Ремонт аварийного моста в Ивано-Франковской области, который в августе посетил Президент Украины Владимир Зеленский, закончат до конца этого года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Помните мост в Ивано-Франковской области, который даже пешком невозможно было перейти? Жители Калушского района 2 августа во время визита Президента Владимира Зеленского просили обратить на эту проблему особое внимание и взять на контроль. Вчера вместе с председателем Ивано-Франковской ОГА Денисом Шмыгалем проверяли готовность моста через реку Чечва в с. Долгое-Калужское. И я вам скажу, что #турборежим работает безупречно. Уже до Католического Рождества (25 декабря) проект будет сдан», – написал Криклий.

При этом министр добавил, что следующий год будет годом дорог и мостов по всей стране.

Стоит отметить, что этот мост был поврежден во время паводка в мае этого года. 2 августа с рабочим визитом в области находился Владимир Зеленский, к которому обратились местные жители с просьбой посодействовать восстановлению моста.

21 августа Кабинет министров своим постановлением выделил Закарпатской и Ивано-Франковской областям по 60 миллионов гривен на ликвидацию последствий паводка.

9 октября ГП «Дороги Прикарпатья» подписало договор на восстановление моста с ООО «Совместное предприятие «Будучність» на сумму в 23 миллиона 122 тысячи гривен. Закупка была проведена в виду «насущной необходимости в связи с возникновением особых экономических или социальных обстоятельств, которые делают невозможным соблюдение заказчиками сроков для проведения тендера, а именно связанных с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, а также предоставлением в установленном порядке Украиной гуманитарной помощи другим государствам».

Для ремонта моста подрядчик отвел реку в другую сторону, построил защитные дамбы и обустроил подъездные пути.

Фото: galka.if.ua

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владсилав Криклий предложил Николаеву взять кредит на миллиард гривен и отремонтировать Варваровский мост. Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что Варваровский мост не может быть проблемой исключительно Николаева, а также считает нецелесообразным, чтобы город брал на его ремонт кредит.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться к премьер-министру Алексею Гончаруку и министру инфраструктуры Владиславу Криклию насчет ремонта Варваровского моста.