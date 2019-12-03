Украина и РФ продлили контракт о транзите нефти на 10 лет

АО «Укртранснафта» и ОАО «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которая продолжает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Укртранснафты».

Документ подписали гендиректор «Укртранснафта» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

«Подписание документа состоялось в соответствии с решением акционера АО «Укртранснафта» - НАК «Нафтогаз Украина» от 27 ноября 2019 года. Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между АО «Укртранснафта» и ОАО «Транснефть» актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе. При этом базовые принципы сотрудничества между АО «Укртранснафта» и ОАО «Транснефть» остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов», - говорится в сообщении.

В «Укртранснафте» подчеркнули, что заключение дополнительного соглашения «гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе».

Напомним, 31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В 2018 году Украина на транзите российского газа заработала 2,7 миллиарда долларов. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отказ Украины от «газовых» претензий и судебных тяжб к России будет стоить 22 миллиарда долларов.

В то же время, российский «Газпром» 18 ноября направил в адрес «Нафтогаза Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

Также ранее премьер Гончарук заявлял, что Украину устроит заключения только долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, в котором прописаны взаимовыгодные для всех сторон условия