Ремонт Варваровского моста могут профинансировать Николаев и государство, - глава «Укравтодора»

Новый глава «Укравтодора» Александр Кубраков считает, что ремонт Варваровского моста нужно будет финансировать совместно за счет бюджета Николаева и государства.

Об этом сообщает сайт «Дело».

- В Николаеве местные власти заказали за счет местного бюджета проектную документацию для реконструкции существующего моста с его расширением. Если этот проект будет иметь право на жизнь, то, наверное, поскольку город самостоятельно его не осилит, ремонт надо будет финансировать совместно городу и государству. Предварительно, цифры реализации этого проекта вполне вменяемые. Его выполнение даст время на то, чтобы реализовать проект с инвесторами из японского агентства международного сотрудничества JICA, которые готовы профинансировать строительство нового моста в Николаеве. У них уже есть необходимое ТЭО, - отметил Кубраков.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владисилав Криклий предложил Николаеву взять кредит на миллиард гривен и отремонтировать Варваровский мост. Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что Варваровский мост не может быть проблемой исключительно Николаева, а также считает нецелесообразным, чтобы город брал на его ремонт кредит.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться к премьер-министру Алексею Гончаруку и министру инфраструктуры Владиславу Криклию насчет ремонта Варваровского моста.