Экс-нардеп Черновол с автоматом в руках призвала выходить на акцию «против капитуляции»

Экс-нардеп Татьяна Черновол с автоматом в руках призвала выходить на акции протеста против «капитуляции Украины».

Видео экс-нардеп опубликовала на своей странице в Facebook.

Черновол заявила, что Голодомор случился из-за того, что Украина в начале ХХ века капитулировала перед Россией, а также, что в Чечне после войны, в 2000-х начались зачистки. После этого она взяла в руки автомат и передернула затвор.

С абсолютной точностью нельзя говорить, что автомат у Черновол боевой. Но на то, что он боевой, и на то, что он побывал на фронте, может указывать нацарапанная на нем надпись «За Украину».

Напомним, что Черновол баллотировалась в нынешний созыв Верховной Рады по спискам партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», но не прошла в парламент. Муж Татьяны Черновол Николай Березовой погиб в августе 2014 года под Иловайском.

Отметим, что данные акции «против капитуляции» назначены на воскресенье, 8 декабря, и пройдут в ряде городов Украины. Они связаны в частности с тем, что сторонники Петра Порошенко и часть патриотически настроенных граждан считают, что новая власть Украины якобы может капитулировать в войне с Россией. Хотя президент Украины Владимир Зеленский категорически отрицает возможность капитуляции. Акции протеста называют политическим ходом Петра Порошенко и его сторонников, которые хотят вернуться во власть.

9 декабря пройдет встреча в нормандском формате, на которой президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии обсудят мирное урегулирование на Донбассе.