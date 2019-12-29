Мэр Сенкевич заявил, что Николаев «пролетает» с покупкой в кредит 60 троллейбусов в 2020 году

Николаев не сможет закупить в 2020 году 60 новых троллейбусов на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом в комментарии журналистам в воскресение, 29 декабря, сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

– Решение Антимонопольного комитета Украины будет принято 6 января. Это означает, что мы пролетаем. Объясню, почему. Чтобы получить кредит на покупку 60 троллейбусов, реконструкцию подстанций и запуска их в работу, нам необходимо несколько нормативных документов. Один из них – решение Министерства финансов о том, что они нам разрешают взять кредит и мы можем его выплачивать. Другие – решения Антимонопольного комитета и Николаевского городского совета. Я хочу поблагодарить депутатов, что городским советом были приняты все решения. Два дня назад мы получили позитивный ответ от Министерства финансов. И до конца года мы должны были получить решение Антимонопольного комитета. Но, на заседании Совета развития регионов я встретился с Президентом и попросил его в этом помочь. Президент перенаправил меня на замглавы Офиса Президента Юлию Ковалив, которая связалась с председателем АМКУ. И он сказал, что без нарушения законодательства выдать решение до нового года невозможно, – сообщил Сенкевич.

По его словам, в понедельник, 30 декабря, в Лондоне должно было состояться заседание Кредитного комитета ЕБРР, на котором решался вопрос с получением кредитных средств.

– Фактически с нового года перестает действовать решение Министерства финансов. Придется принять отчеты нашим казначейством и городским советом, направить их в МинФин, получить от него разрешение. Так мы выйдем на покупку в мае. Пока купим, пока кто-то выиграет, пока произведут эти троллейбусы... Может быть, часть из них мы до конца 2020 года и получим. Но скорее всего, что они придут уже в 2021 году. Вот такие дела. В нашей стране даже самое лучшее начинание и самая тривиальная задача может разбиться просто об глупость бюрократии, – резюмировал Сенкевич.

Как известно, ранее сообщалось, что ЕБРР готов предоставить Николаеву кредит в размере 16,4 миллиона евро в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава КП «Николаевэлектротранс». Изначально обсуждалась закупка 50 троллейбусов на сумму 10 миллионов евро. Однако, позже представители сторон договорились, что будет обработана возможность приобретения 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. В свою очередь директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко заявлял, что в конце сентября - начале октября на улицах Николаева должны появиться новые троллейбусы, которые город закупит за кредитные средства ЕБРР. На что мэр Александр Сенкевич заявил, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко поторопился со сроками.

12 сентября в мэрии Николаева и.о. директора КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко и представитель Европейского банка реконструкции и развития Денис Гаевой подписали кредитный договор на 20 миллионов евро, который предусматривает закупку новых троллейбусов, модернизацию депо и тяговых подстанций.