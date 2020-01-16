Из 3700 госпредприятий в Украине реально работает около 200, — замминистра экономразвития

В госсектор экономики входит 3733 предприятия, причем их точное количество было неизвестно еще по состоянию на начало осени 2019 года.

Об этом в интервью НВ рассказал замминистра экономического развития Павел Кухта.

- Когда я сюда (в министерство экономразвития, — ред.) пришел, то первое, что мы сделали — все списки предприятий свели в один. Разделили их на те, что идут на приватизацию, те, которые по мнению Минэкономики нужно ликвидировать, и на те, которые остаются в госсобственности. Поначалу цифра менялась ежедневно, никто не понимал — сколько их. А в октябре, мы вышли на цифру 3733. Это точное количество госпредприятий, известных нам, — рассказал он.

По словам Кухты, 1006 предприятий будет передано на приватизацию, почти 1300 явно неработающих предприятий будет ликвидировано, еще 600 остались на оккупированных территориях, и около 100 — это научные институты в виде госпредприятий.

- Остается 733 предприятия. Это то, что остается в госсобственности. Чуть меньше половины из них — это лесхозы, их 315. Все, что осталось сверх этого, еще 200 — это культурные учреждения, цирки, театры и сервисные предприятия, типа Prozorro или ГП Документ, который выдает паспорта и ID-карты. И вот оставшиеся 200 — это и есть реальные, работающие предприятия. В основном, большие госкомпании. Их мы не приватизируем сейчас. Там сосредоточены основные активы государства, — сказал Кухта.

Он отметил, что 90% государственных активов сосредоточены всего в трех компаниях — Нафтогазе, Укрзализныце и Энергоатоме.

- А эта приватизация — тысяча компаний, которые мы начали выставлять на приватизацию — всего 5% по активам. Может быть 10%. Это малая доля, — добавил он.

Напомним, ранее Кабмин передал на приватизацию более 400 госпредприятий, в числе которых есть и николаевское. Также Фонд госимущества обнародовал полный список малой приватизации – в перечне есть николаевское предприятие.

Отметим, что 15 января Кабинет министров утвердил законопроект «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации». Предыдущий перечень от 1999 года Верховная Рада отменила в октябре прошлого года.