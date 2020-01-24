Николаевский порт «Ольвия» передадут в концессию компании из Катара – по договору ожидается ₴3,4 миллиарда инвестиций

Победителем концессионного конкурса в порту «Ольвия» стала компания QTerminals из Катара.

Об этом в Facebook сообщили премьер-министр Алексей Гончарук и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Что получит от договора украинский бюджет? ✔Ежегодные концессионные платежи - 82 миллионов гривен. ✔Инвестиционные обязательства – 3,4 миллиарда гривен (за 5 лет). ✔Средства для развития местной инфраструктуры Николаевщины - 80 миллионов гривен», – отметил Гончарук.

Он отметил, что концессия - это лучший способ привлечения средств в порт, оставляя его полностью в государственной собственности. Также украинский премьер уверен, что опытный инвестор модернизирует инфраструктуру порта, привлечет новые грузы и маршруты, будет способствовать обогащению и развитию Николаева и Украины.

Как рассказал министр инфраструктуры, QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад, стоимостью более 7 миллардов долларов. В 2019 году QTerminals обработала 1 миллион 320 тысяч TEU контейнерных грузов, что на 300 тысяч больше, чем было обработано в Украине всеми портовыми операторами.

По словам Криклия, на следующей неделе победители концессионных конкурсов «Рисоил-Херсон» и QTerminals расскажут о планах развития портов Херсон и Ольвия, а в правительстве - о планах по концессии других объектов.

Напомним, что в августе 2018 года в Николаеве в городском совете и в облгосадминистрации состоялась презентация технико-экономического обоснования концессии государственного предприятия «Стивидорная компания Ольвия». В министерстве инфраструктуры на данный момент точно называют размер инвестиции в 2,5 миллиона долларов США, которые планируется направить на обустройство нового железнодорожного проезда в порт.

Позже Кабинет министров Украины передал николаевскую «Стивидорную компанию Ольвия» (бывший спецпорт «Октябрьск») из сферы управления Министерства инфраструктуры в сферу государственного концерна «Укороборонпром».

9 сентября 2019 года, депутаты на сессии Николаевского горсовета решили обратиться к Кабинету министров Украины и Президенту Украины с просьбой передать в коммунальную собственность целостный имущественный комплекс СК «Ольвия».

В октябре 2019 года министерство инфраструктуры объявило о проведении концессионного конкурса по передаче в концессию имущества «Стивидорная компания «Ольвия».