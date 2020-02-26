«Другие города получают сотни миллионов, а мы – ноль», – мэр Николаева пожаловался на отсутствие денег от ГФРР

Николаевский городской голова Александр Сенкевич возмущен тем, что Николаев получает очень мало бюджетных средств от Государственного фонда реконструкции и развития, в сравнении с другими городами.

Об этом мэр заявил в среду, 26 февраля, в ходе заседания исполнительного комитета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный вопрос возник в ходе обсуждения последствий непогоды, когда член исполкома Андрей Кротов поинтересовался, готов ли город выделять помощь пострадавшим от непогоды. В свою очередь, Александр Сенкевич акцентировал внимание на том, что половина жителей области живет именно в городе. При этом, областная власть всегда упрекает городскую в том, что у города и так много средств. В связи с этим, Александр Сенкевич и вспомнил про ГФРР:

— У нас Николаев какой-то обделенный. Наши коллеги с Одессы, Запорожья, Херсона постоянно получают на проекты миллионы-миллионы гривен от ГФРР. Постоянно получают какие-то проекты, закупают медицинское оборудование, а Николаев по традиции получает ноль. На самом деле мы получили 5 миллионов на закупку ангиографа. Просто они получают там сотни миллионов гривен на какие-то конкретные проекты: строительство школ, детских садов и так далее. Николаев за прошлые годы из ГФРР получил 3 миллиона гривен на ликвидацию подтопления в Терновке, - возмутился Александр Сенкевич.

Напомним, что ранее Александр Сенкевич уже жаловался на то, что Николаев мало средств получает из государственного бюджета. По этому поводу он собирался встретится с нардепами и обсудить проблемы города.

При этом, в 2019 году Николаев получил из государственного бюджета Украины 35 миллионов гривен на реализацию трех важных инфраструктурных проектов - строительство дюкера в Варваровке, детсад на Северном и Центральный стадион. Однако, позже стало известно, что Кабмин заблокировал субвенции из Госбюджета на 35 миллионов, из-за чего остановлены работы по прокладке дюкера в Варваровке.