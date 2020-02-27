УКС Николаева ищет подрядчика, который доделает капремонт в Центре для переселенцев и ветеранов АТО за ₴5,4 миллионов

Управление капитального строительства Николаевского городского совета 26 февраля, после корректировки проекта, объявило тендер на капитальный ремонт здания для размещения КУ «Центр поддержки внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО» по переулку Кобера, 13А/8 в Николаеве.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

Предварительная стоимость капремонта - 5 миллионов 465 тысяч 776 гривен. Аукцион запланирован на 16 марта. Выполнить работы нужно будет до 20 декабря 2021 года. Договором предусмотрена выплата подрядчику аванса в размере 50%.

Согласно техническому заданию подрядчик должен будет провести общестроительные работы, отремонтировать кровлю, поменять двери и пол, переделать перекрытие между этажами, покрасить стены, покрасить и утеплить фасад, установить необходимое оборудование для людей с ограниченными возможностями. Также подрядчик обязан будет провести капремонт системы водопровода и электропроводки, установить новые люстры, светильники, розетки и выключатели, обустроить тротуары.

Еще в 2017 году сообщалось, что в Николаеве собираются открыть за более чем 8 миллионов гривен грантовых денег Центр для переселенцев и ветеранов АТО. В 2018 году депутаты Николаевского горсовета поддержали создание городского центра поддержки внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО. Тогда директор департамента соцзащиты Сергей Василенко сообщил, что ассоциация воинов АТО выиграла грант Европейского банка: 3,3 миллиона гривен выделяется на проведение капремонта центра, а также средства на оборудование. Город выделяет со своей стороны 1,4 миллиона на капремонт здания.

Напомним, как январе 2019 года в Николаеве утвердили План перспективного развития на три года, в который вошел капремонт здания для размещения КП «Городской центр поддержки переселенцев и ветеранов АТО» по переулку Кобера, 13 А/8. Срок работ указывался 2018-2019 года. Стоимость работ - 67 миллионов 82 тысячи 323 гривны.

Отметим, что в 2018 году УКС уже объявлял аналогичный тендер, стоимость работ была 2 миллиона 919 тысяч 244 гривны. Тогда договора заключили с ПГО «Центр производственной практики инвалидов АТО «Летопись», который согласился сделать работы за 2 миллиона 858 тысяч 27 гривен. Срок выполнения работ был до 31 декабря 2019 года. В течении всего этого времени в договор вносились изменения касательно уменьшения стоимости договора. В итоге, 26 февраля 2020 года сумму договора утвердили в размере 1 миллиона 953 тысяч 22 гривен.