Порошенко предоставляют искаженную информацию, - глава РГА, перебивший выступление Президента в Одессе

Обвинения, озвученные Порошенко во время представления нового главы Одесской ОГА, сформированы на искаженной информации, которую подают ему те, кто стоит во главе коррупции и организованной преступности в стране.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Ширяевской РГА Одесской области Тарас Бойко, который во время выступления Президента Украины Петра Порошенко на представлении нового главы ОГА поднял руку и попытался возразить президенту.

«Стало ли мне плохо, когда я поднял руку? Я помню день 10 сентября 2015 года, когда все мы, главы администраций Одесской области вместе с Михеилом Саакашвили, были на приеме в Администрации Президента и внимательно слушали каждое слово Петра Порошенко о законе и порядке в государстве, о благосостоянии для простых людей. Поэтому в ответ на вопрос: "Стало ли мне плохо?", - Я отвечу: "Да", - это можно назвать именно такими словами. Ведь, отдав полтора года своей жизни государственной службе, получая первые полгода зарплату в 3 тыс. грн, но несмотря на это, оставив все ради труда для нашего государства, слушать друг за другом обвинения Президента Петра Порошенко, сформированные на искаженной информации, которую подают ему те, кто стоит во главе всей коррупции и организованной преступности в стране, в адрес и экс-главы ОГА Михеила Саакашвили и моих коллег-председателей РГА, которые с октября 2015 года ответственно и честно выполняют свои обязанности, было чрезвычайно трудно. И последней каплей были слова Президента о достойных людях, избранных на выборах в ОТГ (Объединенные территориальные громады), в частности в Одесской области. После услышанного сегодня на совещании для меня то, что Петру Порошенко предоставляют искаженную информацию - достоверный факт. Именно поэтому я поднял руку, потому что совещание закончилось бы, и все вошло бы в свои рамки. И я эти рамки попытался хоть как-то поколебать», - пояснил глава РГА свою мотивацию.

«Я не чиновник и никогда себя им не считал. Я госслужащий, который давал клятву украинскому народу отстаивать его интересы, и буду это делать любыми законными методами, а также такими, если иным образом привлечь внимание невозможно. Всем "доброжелателям" - общение с Президентом не смертельное и даже необходимое. И я рад, что смог хотя бы так донести свою позицию и озвучить проблемы Ширяевского района непосредственно Президенту. Именно на разговоре после совещания я сообщил все в деталях о том, как подают под соусом победы бомбу замедленного действия, почему правоохранители ничего не сделали и кто за этим стоит, в том числе и из окружения Президента. Кому-то может мой поступок не нравиться, но мне лично Президент Украины Петр Порошенко пообещал разобраться во всех озвученных вопросах и дал соответствующие поручения. В понедельник должен встретиться по этому вопросу с новым главой ОГА Максимом Степановым. Я уже давно разочаровался в возможности сегодня что-то изменить, но борьба продолжается, хотя и с малой надеждой. Результат рассмотрения всех вопросов будет индикатором того, стоит ли перебивать выступление Президента Украины, стоит ли дальше на что-то надеяться», - резюмировал Бойко.

Напомним, 12 января Порошенко назначил главой Одесской ОГА Максима Степанова. В ходе представления нового главы ОГА Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА: "Только разговорами занимались". Президенту попытался возразить глава Ширяевской РГА Одесской области Тарас Бойко, подняв руку, в ответ Порошенко сделал ему замечание: "Будете президентом - я вас приглашу, и вы выступите вместо меня. Я вам пока слова не давал". Однако после окончания официальной части представления главы ОГА Президент выслушал все замечания, которые хотел высказать Бойко.

Отметим, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Петр Порошенко нагло врал, когда говорил о его работе в Одессе.