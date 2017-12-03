Генпрокурор Луценко считает, что кандидаты в разведку НАБУ должны проходить открытый конкурс

По мнению Генпрокурора Украины Юрия Луценко, агенты НАБУ должны проходить открытый конкурс.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «1+1» вечером 3 декабря, передает «Украинская правда».

- Закон требует, чтобы при отборе кандидатов они проходили открытый конкурс. Но несмотря на это десятки агентов, в том числе и те двое, зафиксированные на конспиративной квартире, были избраны в ходе «закрытых процедур», что противоречит закону, - заявил Луценко.

- Имеем нелегальных агентов, которые используют незаконные методы провокаций, никто из них не допущен к гостайне, но им предоставляются материалы прослушки НАБУ, что является уголовным преступлением, они используют не зарегистрированную в Украине технику для прослушивания, которая завезена контрабандным путем, а полученные материалы они используют в своей работе, - отметил он.

- Это огромный букет нелегальной группировки, действующей нелегальными методами с нелегальной аппаратурой. Об этом - двух агентах - я узнал где-то 2 недели назад. Теперь вижу всю полноту проблемы, - добавил Луценко.

Напомним, что ранее СБУ задержала агента НАБУ за провокациюподкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы. Затем в НАБУ заявили о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге 30 ноября заявил, что сотрудники НАБУ не имели права предлагать взятку первому замглавы ГМС, и что агенты бюро, вопреки закону, не проходили конкурса, но имеют доступ к секретным документам.

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник слова Луценко опроверг.

В итоге Президент Порошенко заявил, что конфликт силовых ведомств «напоминает какой-то латиноамериканский карнавал».