Депутаты Николаевского горсовета перераспределили 12,3 миллионов гривен из «остатков» бюджета на 2017 год

В среду, 6 декабря, депутаты Николаевского городского совета собрались на внеочередную сессию, чтобы перераспределить 12,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В повестке дня изначально был всего один вопрос - внесение изменений в проект бюджета на 2017 год.

Онлайн трансляция сессии:

14.55 После ряда протокольных поручений, которые были озвучены в ходе сессии, Татьяна Казакова закрыла 30-ую внеочередную сессию Николаевского городского совета.

14.20 Депутаты 36 голосами поддержали перераспределение 12,3 миллионов гривен.

14.17 Депутат от БПП Елена Киселева подняла вопрос того, учтен ли в принимаемом перераспределении бюджета вопрос того, что в Николаеве, по решению суда хотят зарыть ряд школьных учреждений из-за несоблюдения противопожарной безопасности.

- Голосуя за бюджет, я хочу понимать, будет ли обеспечено самое главное – работа школ, потому что все потом, куда мы тратим деньги - это уже вторично, по сути, с той ситуацией, в которой сегодня оказались школьные учреждения. И при этом, эта ситуация не одного дня и не одного года. Это пятилетие и я хочу понять, кто бездействовал два года, в то время, когда деньги в городском бюджете были, - заявила депутат.

По словам исполняющей обязанности городского головы Николаева - секретаря Николаевского городского совета Татьяны Казаковой, данный вопрос уже был решен на заседании исполкома уже было поддержано выделение денег на молниезащиту и противопожарные средства для школ Николаева.

14.10 Перед началом голосования, директор Департамента финансов горсовета – заместитель городского головы Валентина Бондаренко сообщила, что предлагаемый проект решения о внесении изменений в бюджет отличается от того, который планировали принять на предыдущей сессии тем, что расходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 17,52 миллионов гривен, причём расходы общего фонда увеличиваются на 29,822 миллионов гривен, а расходы специального фонда уменьшаются на 12,301 миллионов гривен.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на сессии горсовета для перераспределения 30 миллионов гривен«остатков» бюджета Николаева на 2017 год не хватило голосов