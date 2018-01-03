Суд отказал предоставить Саакашвили статус беженца

Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении иска лидера партии «Рух новых сил» о предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты.

Такое решение в среду, 3 яваря, огласила судья Татьяна Скочок.

«Суд принял решение отказать Михаилу Саакашвили в удовлетворении его иска к Государственной миграционной службе о предоставлении ему статуса беженца или лица, требующего дополнительной защиты. В иске отказать полностью», – заявила судья.

В свою очередь, представители защиты заявили о том, что намерены оспорить это решение в суде высшей инстанции.

«По закону у нас есть 30 дней на обжалование, мы это обязательно сделаем в ближайшие дни», — сказал адвокат экс-президента Грузии Руслан Чернолуцкий.

Кроме того, в комментарии журналистам он подчеркнул, что решение суда не дает украинским властям оснований для экстрадиции Саакашвили.

«Пока мы будем обжаловать сегодняшнее решение, Саакашвили будет находиться в статусе лица, которое обжалует решение суда. И этот статус разрешает ему находиться в Украине. Украинским властям нельзя проводить действия по выдворению Саакашвили», – отметил Чернолуцкий.

Саакашвили же заявил, что не может защитить свое право на украинское гражданство в суде.

«Суд, где я могу вернуть свое гражданство, - откладывается. А суд, который может выдворить меня из страны, - ускоряется. Ну, конечно, это случайно!» - заявил экс-губернатор Одесской области.

Как известно, в ноябре Государственная миграционная служба во второй раз отказала лидеру партии «Движение новых сил» Михеилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем. В связи с такой позицией ГМС представители Саакашвили через суд попытались получить для политика статус беженца.

Ранее, 10 сентября, экс-президент Грузии, в прошлом глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, которого в момент нахождения за рубежом лишили украинского гражданства, прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. 12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

Напомним также, что 5 декабря в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.