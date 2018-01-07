Суд закрыл дело против нардепа, который участвовал в «прорыве границы» с Саакашвили

Мостиский районный суд Львовской области закрыл дело в отношении народного депутата от Самопомочи Павла Костенко.

Об этом сказано в решении суда от 29 декабря, пишет Главком.

Костенко был одним из группы чиновников, которые провели 10 сентября Михеила Саакашвили через границы в нарушение процедуры.

Правоохранители составили протокол в отношении Костенко.

Суд пять раз вызвал его на заседание заказным почтовым отправлением. Однако судебные повестки о вызове сотрудниками Укрпочты так и не были вручены.

А 29 декабря истек трехмесячный срок с момента совершения правонарушения политиком. Поэтому райсуд, сославшись на принятую процедуру, закрыл админпроизводства против нардепа Костенко.

В общем, на конец ноября органы охраны государственной границы составили 33 протокола об административном правонарушении (ч.2 ст. 204-1 КУаАП) в отношении лиц, которые были на границе с Саакашвили 10 сентября.

Напомним, 10 сентября, экс-президент Грузии, в прошлом глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, которого в момент нахождения за рубежом лишили украинского гражданства, прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. 12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

Напомним также, что 5 декабря в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.

Позже Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте.