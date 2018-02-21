Пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину до 2021 года

Начальник Мостиского пограничного отряда принял решение о запрете экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В ответе первого заместителя главы Государственной пограничной службы Василия Серватюка на запрос адвокатов Саакашвили указано, что Администрация Госпогранслужбы считает данное решение полностью соответствующим требованиям действующего законодательства Украины.

Ведомство отмечает, что 12 февраля была осуществлена «реадмиссия Саакашвили по стандартной процедуре», поскольку он незаконно пребывал на территории Украины после решений судов.

Чернолуцкий отметил, что защита Саакашвили считает данное решение Госпогранслужбы незаконным и намерена его обжаловать.

Как сообщалось, 10 сентября, экс-президент Грузии, в прошлом глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, которого в момент нахождения за рубежом лишили украинского гражданства, прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. 12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

Напомним также, что 5 декабря в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады. После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.