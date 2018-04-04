НАБУ опубликовало записи прослушки главы САП Холодницкого

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи негласных следственных действий, которые велись в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как отмечает НАБУ, Холодницкого прослушивали около месяца. В результате были установлены факты, из-за которых расследование по меньшей мере десяти уголовных производств оказалось под угрозой. Речь, в частности, о таких резонансных делах, как предложение взятки и.о. министра здравоохранения, нанесение убытков бюджету Одессы на 185 млн грн, незаконное обогащение членов Антикоррупционного агентства, организация народным депутатом преступной схемы по завладению бюджетными средствами, существенные нарушения при предоставлении стабилизационного кредита одному из коммерческих банков.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.