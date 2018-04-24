«Мы не можем без ее согласия уволить мать-одиночку», - депутат Олабин о главе Николаевского облсовета Москаленко

Вадим Олабин Депутат Николаевского областного совета от «Оппозиционного блока» Вадим Олабин заявил, что депутатский корпус не сможет уволить председателя Викторию Москаленко без ее согласия в связи с тем, что она является матерью-одиночкой.

Свое мнение по этому поводу он рассказал в эфире телеканала «НИС-ТВ».

- У нас есть, согласно регламенту, целый ряд субъектов, которые могут вносить вопрос в повестку дня сессии областного совета. Любой депутат может попросить вынести вопрос по поводу отчета главы облсовета и, если будет поддержка зала, то она обязана отчитаться. Какие последствия после отчета? Давайте не забывать, что у нас есть кодекс законов о труде, а Виктория Москаленко – мать-одиночка. И де-юре, даже если мы сильно захотим, она также вслед за Кухтой, который уже пошел в суд, пойдет в суд и оспорит это решение. Потому что мы не можем без ее согласия уволить мать-одиночку, вот вам юридический аспект этого вопроса. Да, мы возможно дадим положительную или негативную оценку ее работе, но фактически уволить ее с должности мы не сможем. Вот такой юридический казус и такая юридическая коллизия, - заявил он.

Кроме того, по его мнению, и для выражения недоверия Москаленко голосов в зале не хватит, «сторонников достаточно».

Напомним, ранее сообщалось о том, как 28 марта первый зам Москаленко Иван Кухта написал заявление о сложении своих полномочий. Однако, в ходе внеочередной сессии облсовета, которая состоялась 12 апреля, депутаты не поддержали его отставку. На следующий день стало известно, что Москаленко подписала распоряжение о его увольнении.