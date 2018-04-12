Депутаты не приняли отставку первого замглавы Николаевского облсовета Кухты

Иван Кухта Депутаты Николаевского областного совета не поддержали отставку первого заместителя главы облсовета Ивана Кухты.

Об этом стало известно в четверг, 12 апреля в ходе внеочередной сессии Николаевского областного совета.

Так, депутат Татьяна Демченко предложила снять с повестки дня вопрос о прекращении полномочий Ивана Кухты, так как на сегодняшнюю сессию нет его заявления о досрочном прекращении полномочий.

Сам Иван Кухта вызвался прокомментировать слова Демченко, и отметил, что его заявление, написанное 29 марта, действительно, а «каждую сессию он писать заявление не будет».

- Я бы разделили этот вопрос на две части. Первая часть - это написание самого заявления, почему оно было написано. Оно было написано по решению фракции. Да, действительно, фракция делегировала меня на должность первого замглавы областного совета, и, я думаю, что в этих отношения - я вышел из партии, нужно поставить точку. Я принял решение фракции, я не написал обратно заявление во фракцию. Я написал заявление на сложение с себя полномочий..., заявление написал 29 числа. Второе, так как я был избран депутатами на сессии областного совета, за меня проголосовала не только фракция «БПП». Мы с вами проработали вместе 2,5 года, год из них я проработал на должности первого заместителя главы областного совета... Я думаю, каждый из вас определился: в правильном направлении я работал или нет, и сейчас дадите оценку всей моей деятельности, или, как говорил Ясинский, оцените бездействие и возложение цветочков, поэтому прошу перейти к голосованию, - сказал Кухта.

В результате, предложение Демченко поддержали только 19 депутатов. После того, как глава облсовета Виктория Москаленко объявила голосование за отставку Кухты, «за» проголосовали только 20 депутатов, таким образом, первый зампред облсовета остался на своем месте.

Напомним, что ранее первый зам главы Николаевского облсовета Кухта вышел из БПП. После он заявил, что Николаевская областная государственная администрация затыкает рты депутатам, требуя, чтобы они были «безхребетными».

В ответ на это члены фракции БПП «Солидарность» Николаевского областного совета заявили, что если Иван Кухта не вернется в их партию, то покинет пост первого заместителя председателя Николаевского облсовета.

При этом во фракции партии «Наш Край» в Николаевском областном совете заявили, что готовы поддержать решение партии БПП по отзыву первого заместителя главы Николаевского областного совета Ивана Кухты, а также призвали коллег-депутатов из других фракций вынести на обсуждение свои предложения по кандидату на должность первого заместителя главы Николаевского областного совета и объединить усилия в выборе нового зама.