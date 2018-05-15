В КНДР начали демонтаж ядерного полигона

В КНДР начали демонтаж сооружений на ядерном полигоне Пхунгери.

Об этом заявила группа экспертов при Университете имени Джона Хопкинса, передает «Reuters».

«Коммерческие спутниковые снимки от 7 мая показывают, что демонтаж испытательного полигона уже начался. Было снесено несколько зданий оперативного обеспечения, расположенных неподалеку от северного, западного и южного въездов», — говорится в докладе.

Помимо того, были частично демонтированы рельсы для вагонеток, которые вели от туннелей в места, где сваливается грунт.

В то же время исследователи отмечают, что наиболее значимые сооружения вокруг объекта пока остаются неприкосновенными, а входы в туннели открыты. Это может быть связано с будущими мероприятиями по публичному закрытию Пхунгери, которые намечены на конец мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона, а также, чтоКНДР и Южная Корея демонтировали громкоговорители на своих границах. Напомним, что 27 апреля прошла историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. Добавим, что КНДР готова к переговорам с США.