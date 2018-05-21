Парламент Британии назвал «грязные деньги» из России угрозой для страны

Комитет по международным делам парламента Великобритании назвал угрозой для безопасности «грязные деньги» из России.

Об этом сообщает «ВВС».

Британия должна выработать единую стратегию противодействия российскому политическому режиму, а также усилить инструменты финансового давления на Владимира Путина и его окружение.

В основу документа легли показания антикоррупционных активистов и журналистов, а также информация, предоставленная аудиторскими фирмами и исследовательскими центрами.

Среди опрошенных были и российские граждане: так, например, показания в британском парламенте давали исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, сооснователь ClampK («Кампании за законодательство против отмывания денег клептократов через недвижимость») Роман Борисович и оппозиционер Гарри Каспаров.

Документ, подготовленный по итогам парламентского расследования, получил название «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании». Авторы доклада признают, что Великобритания годами не принимала достаточных мер для того, чтобы остановить поток «грязных денег» из России.

Все это время «грязные деньги», отмытые через «ландромат» в офшорах британских заморских территорий, оседали в лондонской элитной недвижимости, в акциях, в предметах роскоши и на счетах компаний, которые обслуживают состоятельных людей без лишних вопросов.

Комитет британского парламента также указал, что Лондон должен вместе с союзниками в других странах затруднить для России выпуск суверенных облигаций через банки, которые подпали под действие санкций. Это, по мнению авторов доклада, позволит оказать влияние на поведение Москвы.

В конце апреля газета Sunday Times утверждала, что на офшорных счетах в британских заморских территориях россияне хранят 34 млрд фунтов стерлингов. Эта сумма, как подчеркивает издание, в пять раз превышает объем средств, которые граждане России разместили в самой Великобритании. При этом £30 млрд из них, как замечает газета, приходится только на Британские Виргинские острова.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещала заморозить все находящиеся в стране российские активы и средства в ответ на отравление 4 марта в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был осужден в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии.

Напомним, ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.

Также Великобритания пригрозила России закрытием торгового представительства на севере Лондона. А Соединенные Штаты Америки ввели санкции против россиян из так называемого «кремлевского списка», российских бизнесменов и чиновников, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.