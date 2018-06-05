Ранее судимый начальник «Николаевского облавтодора» является советником министра инфраструктуры Омеляна

Николай Радионов Недавно назначенный начальник ДП «Николаевский облавтодор» Николай Радионов также является советником министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

В Минифраструктуры ответили, что Николая Радионова Владимир Омелян назначил своим внештатным советником 30 августа 2016 года. При этом Радионов является советником министра и сейчас.

Как уже сообщалось, Николай Радионов был подозреваемым в нескольких уголовных производствах с начала 2000-х годов. В частности, ему вменяли то, что, будучи начальником Главного управления сельского хозяйства и продовольствия Днепропетровской ОГА, Радионов получил от руководителя фирмы взятку в 1 тысячу 200 долларов США за предоставление в аренду помещения в здании управления сельского хозяйства. А в сентябре того же года совместно с другими лицами путем злоупотребления служебным положением завладел 70 тоннами пшеницы ООО «Майна» на сумму 21 тысяч гривен.

В итоге в 2003 году его осудили и приговорили к пяти годам заключения с лишением права занимать должности с испытательным сроком в один год. Кировский районный суд Днепропетровска признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением с тяжелыми последствиями»).

Из открытых данных также известно, что Радионов был депутатом Днепропетровского областного совета от партии «Батьківщина», а на последних местных выборах баллотировался от «Блока Петра Порошенко».

Напомним, что Николая Радионова представили коллективу ДП «Николаевский облавтодор» в марте этого года.

Отметим, что депутат Николаевского облсовета от БПП Михаил Талпа заявил, что будет поднимать вопрос на всех уровнях об увольнении главы «Николаевского облавтодора» Николая Радионова, которого обвинил в саботаже ремонта дорог.

Несколько позже начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко также пожаловался на Радионова и написал обращения в Минифрастуктуры и «Укравтодор» и правоохранительные органы.