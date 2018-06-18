Высший совет правосудия одобрил законопроект об антикоррупционном суде

Высший совет правосудия одобрил президентский проект закона «О создании Высшего антикоррупционного суда».

Соответствующее решение было единогласно поддержано на заседании ВСП в понедельник, 18 июня.

Как известно, 7 июня Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом президентский законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде. 11 июня президент подписал его.

14 июня президент Украины, в соответствии с процедурой, определенной ч.2 ст.125 Конституции Украины, направил в Высший совет правосудия законопроект «О создании Высшего антикоррупционного суда». Согласно Конституции, суды в Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в парламент президент Украины после консультаций с ВСП, после чего Верховная Рада поддержать соответствующий законопроект.

Порошенко призвал парламент на этой неделе принять еще два законопроекта, чтобы завершить запуск Антикоррупционного суда: о создании суда и о внесении изменений в законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Напомним, ранее «Центр противодействия коррупции» заявил, что в законе «О Высшем антикоррупционном суде», «подменили» апелляцию по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах.