Николаевский исполком из матрезервов города выделил материалы для аварийного дома, а также топливо для ГВК и тушения пожаров

Члены исполкома Николаевского городского совета согласовали выделение материалов из материального резерва для противопригарных работ в многоэтажке по улице Лягина, для тушения пожаров на полигоне ТБО, а также выделили топливо для обеспечения работ ГВК.

Об этом стало известно в во время заседания, которое проходило в пятницу, 22 июня.

Данный вопрос поднял вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец. В свою очередь он сообщил, что по улице Лягина постепенно деформируется дом и необходимо провести противопригарные работы.

- У нас сложилась чрезвычайная ситуация по улице Лягиня, 21 – происходит деформация дома. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям провела заседание и предоставила поручение касательно выделения материалов с резерва. Предлагается выделить БУС, гвозди, арматуру для того, чтобы дом не разрушался дальше, - сообщил Степанец.

Также, он предложил поддержать выделение 500 литров дизельного топлива для обеспечения работы ГВК, которые ранее утвердила комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Юрий Степанец

Кроме этого, Степанец напомнил про недавний пожар на полигоне ТБО и заявил, что необходимо выделить топливо для пожарной техники.

- На нашей свалке был пожар. Была задействована техника, как наших коммунальных учреждений, так и техника коммерческих учреждений. Было заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на котором было принято решение обратиться к исполкому с просьбой выделить дизельное топливо и бензин для гашения пожаров на полигоне, - сообщил вице-мэр.

Члены исполкома поддержали все три просьбы Юрия Степанца.

Напомним, что