В ОБСЕ призвали пересмотреть украинский законопроект, который позволяет блокировать сайты

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность украинским законопроектов, который позволит блокировать сайты.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 6 июля, на сайте ОБСЕ, передает DW.

Как известно, 21 июня Верховная Рада включила в повестку дня законопроект 6688, который позволит блокировать интернет-ресурсы во внесудебном порядке.

5 июля парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект №6688, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.

По мнению Дезире, такой закон может угрожать свободному доступу к информации в Интернете.

«Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать вопросы безопасности с правом граждан на свободу высказываний и свободные СМИ», - отметил Арлем Дезир в своем заявлении.

В ОБСЕ считают, что указанный законопроект, среди прочего, предоставляет правоохранительным органам Украины дополнительные возможности для блокировки различных онлайн-сервисов.

«Хотя я разделяю предостережения Украины по национальной безопасности, проект закона должен предусматривать конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, пропорциональности и необходимости, и избегать чрезмерных мер, влияющих на распространение онлайн-контента в Украине», - подчеркнул Дезир.

Кроме того, представитель ОБСЕ отметил беспокойство общественных организаций в Украине по законопроекту и предложил украинским депутатам помощь своего офиса в предоставлении юридических и экспертных рекомендаций.

Напомним, что большинство николаевских народных депутатов Украины проголосовали положительно за внесение законопроекта в повестку дня, однако заявили, что в таком виде, в котором есть сейчас - он не будет ими поддержан.