«Мне в Департамент назначили до 10 человек»: Палько заявил, что мэр Николаева навязал ему «своих» людей

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько заявил, что без его ведома, в период с 2016 по 2017 годы, в его подразделение назначили до десяти человек.

Такое заявление Андрей Палько сделал в интервью «Преступности.НЕТ».

Так, комментируя результаты проведенного служебного расследования, из-за которого он был отстранен от занимаемой должности, Палько отметил, что в акте указано, что сотрудники ведомства выполняли свою работу непрофессионально, хотя в период с 2016 по 2017 годов в Департамент было назначено около десяти человек без ведома самого Палько.

— По акту служебного расследования говорится, что люди выполняли работу непрофессионально и ненадлежащим образом, а Палько виноват. При этом не задается вопрос, почему там ничего не указано о тех людях, которых не я назначал за период 2016-2017 годов. Мне назначили до 10 человек, - сказал Андрей Палько.

Среди назначенных Андрей Палько назвал депутата Николаевского городского совета и главу депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Александра Репина, а также главу тендерного комитета Александра Брижатого, который приступил к своим обязанностям 27 ноября (в период, когда обязанности городского головы временно исполняла секретарь горсовета Татьяна Казакова, - ПН). Также Андрей Палько обратил внимание на то, что ему приходилось параллельно с выполнением своей работы следить за работой тех, кого ему назначили, чтоб они «не наломали дров».

— Репин, Брижатый, Сластихина, Мадотян, Попович, Михайлец... Кстати она (Михайлец - прим.) - единственный профессионал, которого назначили мне. Правда, она потом сама ушла. По положению департамента, назначение мне заместителей идет от городского головы. Тут уже не зависит от моего желания или нежелания. Городской голова назначает заместителей даже со мной не посоветовавшись. В конечном итоге, приходится выполнять свою работу и присматривать за ними, чтоб они не наломали дров, - отметил Андрей Палько.

Директор департамента ЖКХ добавил, что не будет работать в таком формате в дальнейшем, потому что, как руководитель, несет ответственность за своих сотрудников.

— Я, честно говоря, в таком формате работать, в котором работал, да и в котором предлагается, не вижу себя. Поэтому, мы когда общались с ним (Сенкевичем - ред.), мы договаривались, что я возьму отпуск, для себя решу и он для себя решит, будем ли мы работать. Если будем, то как мы будем работать? Потому что я несу ответственность, как за себя, так и за тех людей, с которыми я работаю. Я не хочу подводить людей, с которыми работаю, - добавил Андрей Палько.

Напомним, ранее николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что недоволен результатами работы директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрея Палько и считает, что ему следует поработать в другом месте.