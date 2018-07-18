Бывший директор департамента соцзащиты Николаевского горсовета теперь возглавляет центр для нуждающихся людей

Сергей Бондаренко Бывший директор департамента труда и социальной защиты Николаевского городского совета Сергей Бондаренко теперь возглавляет Николаевский городской территориальный центр социального обслуживания.

Данную информацию Бондаренко подтвердил «Преступности.НЕТ».

Городской территориальный центр создан для социального обслуживания и предоставления социальных услуг гражданам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, и которые нуждаются в посторонней помощи.

В январе этого года Бондаренко собирался уйти на пенсию. В мае 2018 года Бондаренко во главе департамента соцзащиты сменил полковник Сергей Василенко.

Отметим, что ранее увольнения Сергея Бондаренко требовали николаевские активисты, обосновывая свою просьбу тем, что его дочь, экс-депутат горсовета от партии Натальи Витренко Евгения Бондаренко возглавляла в Николаеве запрещенную в Украине партию «Русский блок» и неоднократно ездила в Москву на съезды Ассамблеи прокремлевского фонда «Русский мир». Сам Сергей Бондаренко в участии в пророссийской и антиукранской деятельности замечен не был. Мэр Николаева Александр Сенкевич назвал его профессионалом, который сделал многое для участников АТО.