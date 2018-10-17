Президент Порошенко назвал решение Совбеза РФ по защите русской церкви в Украине элементом гибридной агрессии

Президент Петр Порошенко во время совещания во Львовской области сообщил, что свой рабочий день во вторник начал со встречи с экзархами Вселенского Патриарха Варфоломея и поблагодарил их за решение Священного Синода в отношении автокефалии для украинской поместной православной церкви.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

- Государство и Президент сделали почти все возможное. И мы молимся чтобы сейчас церковная власть, церковные иерархи как можно быстрее подготовились к Собору и это было сделано, - отметил Глава государства.

В то же время Президент добавил, что после исторического решения Синода состоялось заседание Синода РПЦ: «В очередной раз они продемонстрировали, что они находятся под прямым и непосредственным влиянием Кремля и Федеральной службы безопасности».

- И после того, как на Совете безопасности РФ было принято решение по защите, обращаю внимание, русской православной церкви в Украине ... Что я рассматриваю как непосредственное вмешательство во внутренние дела Украины, и что является элементом гибридной агрессии. И мы четко понимаем те угрозы, которые есть в связи с этим. Синод русской церкви принял решение о прекращении евхаристического диалога со Вселенским Патриархатом, - сказал Петр Порошенко.

При этом Глава государства добавил, что это свидетельствует только об одном: «Они сами себя приказали. Так же, как и Россия в результате агрессии против Украины на востоке нашей страны, в результате незаконной аннексии Крыма оказалась в тотальной международной изоляции. Так же и русская православная церковь принятием этого решения чего добилась? Изоляции в мировом православии. Лишила себя возможности посещать Афон. Лишила возможности верных и епископов служить в церквях по всему миру. И изолировала себя от вселенского православия».

- Украина в искусственном конфликте, который из исключительно политических соображений раздувают Кремль и русская православная церковь, безоговорочно, целиком и полностью стоит на стороне Матери-Церкви, - подчеркнул Президент.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает, что вопрос Томоса и автокефалии Украинской православной церкви выходит далеко за пределы церковной жизни – это вопрос украинской национальной безопасности и государственности.