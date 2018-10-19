Дятлов и Панченко не согласны с Гранатуровым, что большинство депутатов хотят сменить секретаря горсовета Николаева, а Киселева сказала, что может быть

Татьяна Казакова Главы фракций «Оппозиционный Блок», «Блок Петра Порошенко» и «Самопомощь» в Николаевском городском совете разошлись во мнениях относительно того, нужно ли инициировать отставку секретаря горсовета Татьяны Казаковой с занимаемой должности.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что глава фракции «Наш край» в Николаевском городском совете, экс-мэр Николаева Юрий Гранатуров считает, что городской голова Александр Сенкевич должен сам инициировать отставку секретаря горсовета Татьяны Казаковой, так как она не справляется со своими обязанностями.

Елена Киселева Так, глава фракции «БПП» Елена Киселева комментируя заявление своего коллеги сообщила, что на заседаниях фракций данный вопрос не поднимался, однако «отношение к этой ситуации двоякое».

— Татьяна Викторовна (Казакова, - ПН) – член нашей партии, и поэтому мы понимаем, что поддержим ее при любых обстоятельствах. Но та ситуация которая сложилась в недрах городского совета и те вызовы которые есть в работе с депутатами и в координации, и организации взаимодействия с органами исполнительной власти, и самое главное с городским головой могла бы быть немного другой, - отметила Киселева.

Также она добавила, что у некоторых депутатов есть уже определенный опыт, так как они не первый раз заходят в городской совет, и соответственно им уже есть с чем сравнивать – «с предыдущими секретарями и с теми вызовами, которые есть у сегодняшнего городского совета».

— Сегодня мы наблюдаем хорошую работу аппарата совета по подготовке документов, есть замечания, но они не критичны. Но общий климат и ситуация, которая складывается - она немного дает сбой. Поэтому можно, действительно, согласиться с мнением Юрия Исаевича (Гранатурова, глава фракции «Наш Край», - ПН), который старый аппаратчик и понимает, как это могло бы быть и как это должно быть. Поэтому есть замечания, это рабочие замечания с которыми мы будем понимать, что с этим делать», - прокомментировала она.

В тоже время Киселева добавила, что необходимо учитывать и мнение самой Казаковой, ведь ранее она уже заявляла о своем намерении уйти с должности секретаря горсовета.

— Я помню, что она давно хотела уйти, у нее есть определенные обстоятельства… нужно все учитывать, и человеческий фактор и административные возможности, и вообще оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы правильно реагировать на все это. Нужно все это учитывать, - подытожила глава «БПП».

Федор Панченко Депутат Федор Панченко, главы фракции «Самопомощь» заявил, что учитывая тот факт, что самого решения об отставке нет, то и обсуждать его на фракциях нет смысла.

— У меня нет сводки по поводу того, что большинство депутатов поддерживают его. Юрий Исаевич провел опрос или собрал подписи, и он их предъявит – тогда это будет аргументом, а так… Я много слышу разных заявлений, что здесь большинство за это и вот это, но никто этим большинством почему-то не владеет. Сейчас вы видите, что все весьма ситуативно. По поводу того, что Татьяна Викторовна не справляется со своими обязанностями, если отвечать на вопрос «а можно было бы лучше справлять с работой?» я всегда буду отвечать, что «всегда можно лучше». Но на данный момент, с теми обязанностями, которые на нее возложили - она справляется. Можно ли лучше – можно! Если она захочет еще лучше работать, то она будет работать еще лучше, - заметил Панченко.

Игорь Дятлов Глава фракции «Оппозиционный Блок» Игорь Дятлов свое мнение по этому вопросу высказал в эфире программы «Добрый вечер». В частности он отметил, что на сегодняшний день сложно быть удовлетворенным работой внутри мэрии, на то есть как субъективные, так и объективные причины.

— Я считаю, что корень проблемы и заключается в том, что секретарь горсовета, без фамилии, был предложен городским головой, а не депутатами городского совета. Если бы секретарь городского совета был предложен именно депутатами, то и ответственность у секретаря горсовета была перед депутатами горсовета несколько иная, - считает Дятлов.

В частности он отметил, что согласно законодательству депутаты могут собрать подписи за отставку секретаря горсовета и внести свою кандидатуру.

— Смена секретаря горсовета сегодня уж точно не добавит стабильности в работу городского совета. Я не вижу таких прямо больших провалов в работе секретаря горсовета. Я вижу провалы в работе аппарата, но нужно понимать, что он сейчас в очень сокращенном количестве, если всего в мэрии 1 тысяча 100 чиновников, то аппарат несколько десятков. У нас было протокольное поручение, было решение сессии, я несколько раз говорил, что на комиссии должен быть хотя бы один юрист, который мог бы депутатам объяснять, что они в праве или не вправе, чтобы могли чиновников ставить на место. Но это до сих пор не выполнено. И здесь я считаю, не дорабатывает, в том числе Татьяна Викторовна, нужно проявлять более жесткую позицию и при изменении в структуре, и при формировании в бюджет, - добавил депутат.

К тому же он считает, что Казакова слишком лояльно к городскому голове и всегда старалась сгладить какие-то углы, но те проблемы так и не были решены, из-за чего в принципе страдает и сама секретарь горсовета.

— Я считаю, что кредит доверия не исчерпан, нужно продолжать работать и исполнять свою работу, а нам депутатам горсовета сегодня не перекидывать кто больше виноват, а кто меньше. И если сегодня будет предложение внесено и по улучшению работы аппарата, то это нужно поддерживать. Я хочу обратить внимание, секретарь городского совета это не подчиненный мэра, это избранный депутатами городского совета, он среди нас равный, но главный. Возможно, Татьяне Викторовне нужно больше понимать свою роль, что не важно кто тебя предложил – мэр или депутаты городского совета, избирали депутаты горсовета и в данном случае твой голос – это голос депутатов, а не мэра города, - подытожил Дятлов.

Напомним, что 16 апреля Татьяна Казакова написала заявление об ее увольнении с поста секретаря городского совета.

Позже депутатская комиссия по вопросам прав человека, законности, местного самоуправления и этики Николаевского городского совета единогласно проголосовала за желание секретаря горсовета Татьяны Казаковой уйти с ее поста. Проект решения будет вынесен на голосование на следующей сессии горсовета.