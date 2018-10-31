«Шерше ля фам», - Порошенко прокомментировал повышение цены на газ

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина взяла на себя обязанности сравнить внутренние и внешние цены на газ еще в 2008 году, за подписью премьер-министра того времени.

Об этом он заявил 31 октября во время встречи с представителями бизнеса, передает «Украинская правда».

По его словам, расчеты по старым кредитам составляют 54 млрд долларов долга.

- Меморандум с МВФ подписали 31 октября 2008 года. Ровно 10 лет назад, странно, что оппозиция не празднует эту торжественную дату, - сказал он.

- Кто в то время был премьер-министром, я называть не буду. По-французски это звучит так: «Шерше ля фам». Но кто бы там ни было, подобные обязательства носят не персональный характер, а международно-правовой характер, хотя, брали одни, а выполнять должны другие. Селяви, - добавил президент.

По словам президента, если бы Украине не нужно было выплачивать долги, она бы смогла удержаться от транша МВФ.

Порошенко также заявил, что дешевый газ подают в российской клетке и только так можно выполнить обещание о снижении тарифов.

Соглашение об урегулировании цены на газ в Украине подписали в 2008 году тогдашний глава МВФ Доминик Стросс-Канн и премьер-министр Украины того времени Юлия Тимошенко.

Порошенко утверждает, что соответствующие обязательства Украина взяла на себя, когда премьер-министр Владимир Гройсман еще был мэром Винницы.

19 октября 2018 Кабмин поднял цены на газ для населения, чтобы Украина могла получить кредит МВФ. С 1 ноября цена вырастет на 23,5% и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

После такого решения лидерка партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Кабмин повысил цену на газ по команде президента.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в этом отопительном сезоне цена на газ больше повышаться не будет.

Напомним, 31 октября у Николаевской ОГА прошел митинг против повышения тарифа на газ.

Отметим, что в Нацкомисии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявили, что тарифы на тепло в некоторых регионах завысили на 70%.